Barazon me PSG-në, Strasbourg i merr Nice-s vendin në Conference League

Një ndeshje e mbushur me gola deri në minutat e fundit ishte ajo e mbrëmjes së kësaj të premteje mes Strasbourg dhe kampionëve të Ligue 1, Paris Saint-Germain.

Takimi u mbyll me barazimin 3-3, me vendasit që zhbllokuan rezultatin në minutën e 3’ me Gameiron, teksa parizienët morën barazimin në minutën e 23’ me golin e Mbappe. Pjesa e parë u mbyll me barazimin 1-1, ndërsa sfida pati dominimin më të madh të PSG-së.

Në minutën e 64’ Hakimi do t’i jepte avantazhin PSG-së, ndërsa katër minuta më pas Mbappe do të realizonte golin e tretë për ekipin e tij dhe të dytin personal. Megjithatë autogoli i Verratit në minutën e 75’ ktheu shpresën për “bardheblutë”. Ndërsa do të duhej minuta e 90+1 që vendasit të merrnin barazimin e raundit të 35-të të Ligue 1, me Caci-n.

Pas këtij takimi Paris Saint-Germain shkon në kuotën e 79-të pikëve, teksa Strasbourg grumbullon 57 pikë dhe i merr Nice-s vendin e pestë, që është edhe pozicioni që në Ligue 1 siguron biletën për në Conference League, por të dyja ekipet si Strasbourg dhe Nice kanë pikë të barabarta, me këta të fundit që numërojnë një ndeshje më pak.