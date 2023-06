“Barça ishte një flluskë sapuni”, Messi dhe ish-trajneri i katalanasve bashkohen për herë të tretë në Amerikë

Lionel Messi surprizoi me lëvizjen e tij të fundit teksa la futbollin europian duke u larguar nga Paris Saint-Germain për të firmosur në Amerikë, aty ku do të aktivizohet me Inter Miamin. Pritet që argjentinasi të përfitojë 50 deri në 60 milionë dollarë në vit, kjo jo vetëm prej kontratës me Inter Miamin, por edhe prej sponsorave të ndryshëm duke u bërë sigurisht sportisti më i paguar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ndërkohë, klubi i Inter Miami synon që nga sezoni i ardhshëm falë edhe Messit të rikthehet në majat e futbollit amerikan ndërsa ndryshuan edhe trajner duke larguar nga posti Phil Neville. Shumë shpejt pritet të emërohet trajneri i ri teksa klubi që drjtohet nga David Beckham duket se ka gjetur gjuhën e përbashkët me ish-trajnerin e Meksikës, Gerardo Martinon, i njohur ndryshe edhe si “Tata”.

Argjentinasi është përzgjedhur mes disa kandidatëve, kjo për shkak të eksperiencës së tij të mëparshme në MLS me Atlanta United, por edhe prej njohjes së tij të vjetër me Messin që gjithashtu mund ta ketë favorizuar. “Pleshti” ka luajtur në urdhrat e Martinos tek Barcelona gjatë sezonin 2013-2014 dhe më pas te Argjentina në vitet 2014-2016.

Në fakt, duhet theksuar se eksperienca e Messit me “Tatan” është e “hidhur” pasi sulmuesi nuk ka shkëlqyer si zakonisht kur është drejtuar nga Martino. Në sezonin me Barcelonën, Messi iu gëzua vetëm SuperKupës së Spanjës ndërsa me kombëtaren humbi dy finale të Kupës së Amerikës ndaj Kili, madje duke u tërhequr përkohësisht edhe “Albicelestet”.

Vetë Martino është shprehur se nuk ka arritur të kontribuojë sa duhet në karrierën e Messit ndërsa në të kaluarën ka theksuar se Barcelona ishte thjesht një “flluskë sapuni” në karrierën e tij. Gjithsesi, një shprehje thotë; e treta e vërteta dhe ndoshta mund të rezultojë kështu për dyshen Martino-Messi që këtë herë do të provojnë së bashku një aventurë në Amerikë tek Inter Miami.