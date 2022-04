Barça “ndahet” nga Europa League, ja skuadrat e kualifikuara në gjysmëfinale

Barcelona i thotë lamtumirë arenës europiane. Katalanasit nuk ia dolën të vazhdonin ëndrrën në Europa League pas humbjes në ndeshjen e kthimit, në shtëpi përballë Eintracht Frankfurt, me rezultatin 2-3 në “Camp Nou”. Gjermanët ishin dominues përgjatë gjithë takimit, jo vetëm në rezultat, por edhe në statistika, duke zbritur me “këmbë” në tokë skuadrën e Xavi-t, që ndalet pas 15 ndeshjesh.



Sfida u zhbllokua shumë shpejtë, me golin e Kostic, i cili realizoi pas 4 minutash lojë dhe atëherë kur pritej reagimi i katalanasve, Borre shënoi një super gol në të 36-ën. 0-2 dhe kështu u mbyll pjesa e parë, ndërsa në fraksionin e dytë, Barcelona u tregua e pafuqishme për të reaguar dhe për të ndryshuar kursin e sfidës. Diçka të tillë e shfrytëzoi në maksimum Frankfurt-i që shënoi edhe golin e tretë, përsëri me Kostic në minutën e 67-të. Barcelona provoi të hapte kartat e sfidës në fund, me një gol të Busquets në minutën e parë shtesë, ndërsa në minutën e 90+9 Barça fitoi një penallti, të cilën e ekzekutoi Depay, por ishte shumë vonë, pasi katalanasit u eliminuan me rezultatin e përgjithshëm 3-4 duke çuar në raundin tjetër skuadrën e Eintracht Frankfurt.

Kundërshtari i gjermanëve në gjysmëfinale do të jetë West Ham, që rezultoi shumë i fortë për Lyon-in, me këta të fundit që u thyen në shtëpi me rezultatin 0-3. Sfida e parë ishte mbyllur në barazim 1-1, duke lënë të hapur çështjen e kualifikimit, por në Francë, anglezët ishin shumë më superior se vendasit. Dawson kaloi në avantazh të tijtë në minutën e 38-të, ndërsa gjashtë minuta më vonë, Declan Rice dyfishoi rezultatin. Në fraksionin e dytë, vendasit u ndëshkuan shumë shpejtë me një tjetër gol, pasi londinezët shkundën rrjetën e Lopez për herë të tretë në minutën e 48-të falë Bowen.



Në Bergamo, Leipzig siguroi kualifikimin përballë Atalantës falë suksesit 0-2 në tokën italiane, pasi në Gjermani sfida nuk prodhoi fitues më barazimin 1-1. Nkunku ishte kryefjala e kësaj sfide, me francezin, i cili i vetëm vulosi fatet e takimit me dy gola, një në secilën pjesë. 24-vjeçari realizoi golin e parë në minutën e 18-të, ndërsa dyfishoi sfidën dhe numrat personal në minutën e 87-të.



Gjermanët e Leipzig do të kenë përballë në gjysmëfinale Rangers, me këta të fundit që siguruan kualifikimin në kohë shtesë të përballjes me Bragën. Takimi i parë mes tyre u mbyll më rezultatin 0-1. Ndërsa mbrëmjen e sotme goli i parë u realizua nga Tavernier për Rangers në minutën e 2’, teksa në minutën e 44’ Tavernier do të realizonte dopietë. Braga do të luante me 10 lojtarë që nga minuta e 42’ pas daljes me të kuq të Tormeras. Në minutën e 83’ Carmo shënoi për miqtë, duke bërë që sfida të shkonte në shtesë, pasi rezultati i përgjithshëm i të dyja takimeve shkoi në 2-2. Rangers mori fitoren dhe kualifikimin për në gjysmëfinalen e Europa League në minutën e 101’ kur Roofe shënoi golin e tretë të kësaj sfide dhe e çoi rezultatin e përgjithshëm në 3-2, teksa në minutën e 105’ Braga mbeti me nëntë lojtarë pas marrjes së dy kartonëve të verdhë nga Medeiros.