Barça “përfiton” nga Ten Hag, vendos “me shpatulla pas murit” Manchester United

Manchester United janë shumë pranë afrimit të Frenkie de Jong, me “Djajtë e Kuq” që duan të plotësojnë dëshirën e trajnerit të ri, Ten Hag-ut, për të pasur nën urdhrat e tij 26-vjeçarin.

Nga mediet britanike raportohet se Barcelona u është përgjigjur pozitivisht anglezëve për mesfushorin dhe kjo përgjigje e katalanasve ka ardhur për dy arsye:

E para qëndron te planet e Xavi, trajneri nuk e sheh holandezin te ekipi i tij i së ardhmen, ndërsa arsyeja e dytë lidhet me anën financiare, katalanasit e kanë të nevojshme të grumbullojnë sa më shumë në arkën e tyre, në mënyrë që të bëjnë goditjet e dëshiruara gjatë kësaj merkatoje.

Thënë kështu, Barça nuk do ta shesë “xhevahirin” e saj për më pak se 100 milionë euro. Pavarësisht se kjo shifër mund të konsiderohet shumë e lartë për kartonin e De Jong, duke ditur se kontrata mes lojtarit dhe klubit spanjoll zgjat deri në 2026-ën,“katalanasit” janë deri diku të bindur se Ten Hag e do me patjetër rikthimin sa më të shpejtë të 26-vjeçarit nën drejtimin e tij, ndaj dhe United do të detyrohet ta pranojë këtë çmim.