Barça “peshkon” në Angli, kërkon sulmuesin e Crystal Palace

Pavarësisht ndryshimeve të mëdha në skuadër, Barcelona duket se nuk po mundet ende të dalë plotësisht nga kriza që nisi pas largimit të Lionel Messit.

Mediet britanike raportojnë se klubi katalanas po mendon për të tjera afrime.

Barça ka kthyer sytë nga sulmuesi i Crystal Palace, Wilfried Zaha.

Sulmuesi 29-vjeçar është në vitin e fundit të kontratës me Crystal Palace dhe do të jetë i lirë të negociojë me klube të tjera nga 1 janari, ndaj Barça po përgatitet për të nisur punën.