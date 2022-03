Barcelona dëfrehet ndaj Osasunas, dygolësh i Ferran Torresit

Barcelona e pati si shëtitje sfidën me Osasunan në “Camp Nou”, ku fitoi me rezultatin e thellë 4-0, për t’u ngjitur në vendin e tretë në La Liga me pikë të barabarta me Atleticon e Madridit dhe me dy më shumë se Betisi (“blaugranat” kanë një ndeshje më shumë për të zhvilluar.

Një sfidë pa shumë histori, pasi Barcelona realizoi tre gola që në pjesën e parë. Ferran Torres shndërroi në gol një 11-metërsh në minutën e 14-të dhe vetëm shtatë minuta më vonë realizoi të dytin personal pas bashkëpunimit me Dembelenë. Në të 27-tën sërish Dembele u bë protagonist me pasimin për Aubameyangun, që i çoi shifrat në 3-0.

Vendësit e administruan më së miri lojën gjatë fraksionit të dytë me qarkullim të dendur dhe topit, derisa në minutën e 75-të, Riki Puig, i sapofutur në fushë, vulosi rezultatin përfundimtar 4-0.