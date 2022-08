Barcelona dëfrehet në trofeun Gamper, shënon katër herë brenda 18 minutave lojë (pamjet)

Barcelona shpërtheu me katër gola brenda 18 minutave lojë në përballjen me skuadrën meksikane Pumas, për trofeun Gamper. Sulmi katalan u shfaq i papërmbajtshëm dhe dukej qartë se kishte një “shkrirje” mes prurjeve të reja dhe grupit ekzistues. E hapi serinë e golave Robert Lewandowski që në minutën e tretë, më pas shënuan me radhë Pedri, Dembele dhe sërish Pedri. Goli i katër ishte fantastik, pas një prekjeje magjike të Lewandowskit, që nxori të lirë talenti e Barcelonës.

Më fillimin e pjesë së dytë Barcelona gjeti edhe golin e pestë me Aubameyang.

😍 @lewy_official‘s first goal for Barça at Spotify Camp Nou! 💙❤️ pic.twitter.com/UoqaqK8HM4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2022

The definition of class 👏 pic.twitter.com/tK7VsQacvf — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2022