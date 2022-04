Barcelona, e pathyeshme/ Mposht me përmbysje Levanten dhe i afrohet kreut

Barcelona ka arritur që të marrë fitoren e shtatë radhazi e të rikthehet në vendin e dytë të La Ligës, pasi mundi me përmbysje Levanten në transfertë. Skuadra e Xavit vijon të jetë e pathyeshme që nga mesi i janarit, duke treguar dhe një herë tjetër se tani ka një tjetër fytyrë dhe ka aftësinë për të përmbysur rezultatin edhe në momentet kur ndaj tyre akordohen tre penallti kundër.

Pjesa e parë ishte e ekuilibruar me vendasit pak më kërkues, por pa arritur që të ndryshonin rezultatin. me fillimin e pjesës së dytë Levante mori një penallti pas një faulli të Dani Alves dhe Morales zhbllokoi rezultatin. Tre minuta më vonë gjyqtari akordoi sërish një penallti për një prekje të topit me dorë brenda zone, por këtë herë Marti nuk u tregua i saktë duke lënë në fuqi rezultatin minimal.

Pika e kthesës për Barcelonën që u motivua pas këtij episodi dhe arriti që të shënonte golin e barazimit me anë të Aubameyang në të 59-ën ndërsa katër minuta më vonë Pedri përmbysi rezultatin. Në të 83-ën vendasit fituan sërish të drejtën e një penalltie, e treta në këtë ndeshje për Levanten, me Lengled që këtë herë u tregua i pakujdesshëm. Merelo nuk gaboi dhe mposhti për të dytën herë Ter Stegen. Teksa në minutën 90+2 De Jong do t’u dhuronte fitoren katalanasve.

Barcelona vijon të jetë e pathyeshme prej mesit të janarit dhe vijon të mahnisë me paraqitjet e saj, ndërsa në anën tjetër Levante mbetet në vendin e parafundit me 22 pikë, në pozita tepër të vështira e objektivi mbijetesë bëhet gjithnjë e më i vështirë.