Barcelona huazon një kampion bote në Itali, detajet e marrëveshjes

Samuel Umtiti është transferuar në Serie A. Qendërmbrojtësi francez është huazuar nga Barcelona te Lecce, ekip ku luan edhe Kastrioti Dermaku, mbrojtësi i kombëtares shqiptare.

Xavi ia kishte bërë të qartë Umtitit faktin që nuk e kishte në planet e së ardhmes dhe ky i fundit ka pranuar kalimin tek ekipi italian, që siguron një përforcim të rëndësishëm për objektivin mbijetesë.

Dy klubet kanë gjetur gjuhën e përbashkët për huazimin pa kushte të kampionit të botës. Pagën e tij (20 milionë euro bruto) do vazhdojë ta paguajë Barcelona, me Leccen që ka detyrimin e kalimit të disa shpërblimeve në arkën e katalanasve lidhur me paraqitjet e grumbulluara nga mbrojtësi.

Umtiti u transferua nga Lyoni te Barcelona për 25 milionë euro në verën e vitit 2016. Dy vite më vonë ishte titullar i Francës në suksesin e madh në Botërorin e Rusisë, ndërkohë që në “Camp Nou” ka fituar shtatë trofe deri tani.

