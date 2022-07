Barcelona kërkon t’i “rrëmbejë” mbrojtësin, drejtori: Nuk habitem, Xavi ka shije!

Andreas Christensen duket se nuk do të jetë përforcimi i vetëm për Barcelonën në merkaton verore. Katalanasit ndjekin prej kohësh me shumë admirim edhe lojtarin e Sevillas dhe kombëtares franceze, Jules Kounde. Por, për të transferuar 23-vjeçarin në Camp Nou nuk do të jetë e lehtë duke qenë se drejtuesit e Barçë duhet të fitojnë garën në merkato me disa klube, ndërsa nga ana tjetër drejtori sportiv i andaluzianëve, Monchi thekson se nuk habitet aspak që Barcelona kërkon Kounde.

“Duket shumë mirë që Xavi ka një shije të “hollë”. Kërkon në qendër të mbrojtjes Kounde për të formuar një dyshe me Araujon dhe ata të dy do të ishin një dyshe shumë e fortë. Por, duhet theksuar se deri tani nuk kemi pasur kontakte me Barcelonën.

E di që Chelsea kërkon mbrojtës qendre dhe jo një, por dy. Gjithsesi, interes për Kounde nuk ka vetëm nga Anglia, por janë në lojë edhe vende të tjera. Duhet të jesh një parashikues i aftë për të thënë si mund të rrjedhë situata”, u shpreh Monchi.