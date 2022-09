Barcelona largon një të padëshiruar, lojtari ndryshon Kontinent

Miralem Pjanic ka vendosur të vazhdon karrierën e tij në Arabi, me klubin e Sharjah. Akordi është arritur dhe 32-vjeçari do të firmos një kontratë trevjeçare.

Sezonin e fundit, mesfushori ishte pjesë e Besiktas në formën e huazimit dhe menjëherë më pas u rikthye përsëri te Barcelona. Me katalanasit në sezonin 2020/ 2021 Pjanic luajti gjithsej 19 ndeshje në La Liga dhe nuk shënoi apo asistoi asnjëherë. Vetë trajneri Xavi Hernandez ka konfirmuar gjithçka për largimin e Pjanic nga Barcelona.

“Pjanic ka vendosur të largohet, për të luajtur më shumë. Ai ka qenë një profesionist i madh dhe mendoj që edhe këtu ai do të kishte mundësitë për të luajtur por çdokush bën zgjedhjet e veta”.

Boshnjaku e ka nisur karriërën e tij në Ligue 1 me Metz, për të vazhduar më pas te Lyon. Në vitin 2011 mesfushori u transferua në Seria A me Romën dhe më pas Pjanic zgjodhi të bëj një hap tjetër të madh me transfrerimin e tij te Juventus.

Për Pjanic do të jetë aventura e tij e parë jashtë Europe dhe për klubin Arab, mesfushori është transferimi i dytë i madh në merkato, pasi edhe spanjolli Paco Alcacer vendosi të vijonte karrierën me klubin e Sharjah. Sulmuesi më parë ka qenë pjesë e Valencias, Getafe, Barcelonës, Dortmund dhe Villarreal.