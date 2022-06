Barcelona “mban peng” sulmuesin, kontrata skadon pas një viti

Memphis Depay mbetet në pritje të rinovimit të kontratës së re me klubin e Barcelonës. Holandezi është i lumtur në Spanjë dhe dëshiron të vazhdoj karrierën e tij me klubin “blaugrana” por problemi kryesor është kontrata e tij e cila skadon në verën e vitit 2023.

Në media është raportuar për një takim midis agjentit të lojtarit dhe drejtuesve të klubit por ende nuk është gjetur gjuha e përbashkët për hedhjen e firmës në kontratën e re. Ish-lojtari i Lyon u transferuar në vitin 2021 te klubi i Barcelonës si një transferim i lirë dhe në sezonin e tij të parë në Spanjë ai nuk tregoi të njëjtin nivel si te Olympique Lyon.

Sulmuesi është një vlerë e shtuar për trajnerin Xavi Hernandez pasi talenti i tij nuk vendoset në dyshim, por situata e vështirë financiare që ndodhet klubi i lë të gjitha opsionet e hapura. Në qoftë se nuk gjendet akordi për vazhdimin e kontratës, ai mund të hidhet në treg këtë merkato verore për mos ta humbur atë me parametra zero. 28-vjeçari në sezonin e tij të parë me Barcelonën, në La liga luajti 28 ndeshje, duke shënuar 12 gola.