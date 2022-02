Barcelona mbetet “thatë”, kroati vendos të qëndrojë në Serinë A

Mesfushorit kroat, Marcelo Brozovic, i përfundon kontrata me Interin qershorin e ardhshëm. Barcelona tentoi të përfitonte nga situata, duke i bërë një ofertë të rëndësishme futbollistit për vitin e ardhshëm, kur të kishte mundësi të transferohej në “Camp Nou” si lojtar i lirë, por kjo përpjekje i doli huq.

Siç raporton ekskluzivisht gazetari italian, Fabrizio Romano, futbollisti 29-vjeçar do të qëndrojë tek Interi. Marrëveshja e re pritet të zyrtarizohet gjatë orëve të ardhshme, pasi palët kanë rënë dakord për gjithçka.

Romano këmbëngul se synimi i kroatit ishte të qëndronte në Serinë A.

“Marcelo Brozovic do të nënshkruajë sot kontratën e re me Interin. Marrëveshje e kryer. Marrëveshja ishte arritur verbalisht javë më pare, tani ka mbetur vetëm për t’u nënshkruar, mbetet çështje orësh. Brozović ka dashur të qëndrojë, deklarata zyrtare pritet së shpejti,” shkruan Romano.

Excl: Marcelo Brozović will sign his new contract with Inter today. Done deal. Total agreement reached on verbal basis weeks ago – now set to be signed, matter of hours. ⚫️🔵🇭🇷 #Inter

