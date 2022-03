“Barcelona mund ta blejë Haalandin në mënyrë perfekte”

Pedro Bravo, President i Shoqatës Spanjolle të Menaxherëve të Futbollistëve ka deklaruar në programin “El Chiringuito” se Barcelona mund ta blejë “në mënyrë perfekte” Erling Haalandin, “yllin” e Borussias së Dortmundit.

“Barcelona, ​ paraprakisht me bilanc – 144 milionë euro paraprakisht, falë marrëveshjeve me CVC, Espai Barça dhe Spotify … mund të blejë Haalandin në mënyrë perfekte”.

Sipas tij, klubi katalan po e lë pas krizën ekonomike dhe me paratë që do të përfitojë nga marrëveshjet sponsorizuese do të jetë në gjendje të përballojë blerjen dhe pagën e sulmuesit nordik.