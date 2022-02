Barcelona ofertë konkrete për Azpilucuetën, Chelsea i jep kohë kapitenit

Cesar Azpilicueta ndodhet në vitin e fundit të kontratës me Chelsea, ekip ku luan prej vitit 2012. Kapiteni i kampionëve të Evropës kërkohet nga Barcelona, që i ka ofruar 32-vjeçarit një kontratë deri në 2024, me opsionin e zgjatjes me një tjetër vit.

Nga ana tjetër, trajneri Thomas Tuchel dëshiron ta ketë sërish pjesë të tij kapitenin spanjoll, i cili mund të luajë në çdo pozicion të repartit të prapavijës.

Chelsea i ka dhënë kohë Azpilicuetës dhe vendimin e këtij të fundit nëse do të rinovojë apo do të rikthehet në Spanjë, aty ku Xavi i premton një fanellë titullari.