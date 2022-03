Barcelona përmbys Elchen me ndihmën e VAR-it, ngjitet e treta

Barcelona mposht me shumë vështirësi, madje edhe me ndihmën e VAR-it Elchen në transfertë dhe shkon në kuotën e 48 pikëve, duke forcuar pozitat në zonën Champions. Një triumf me përmbysje për katalanët (1-2), i treti radhazi në kampionat, por me polemika për penalltinë e akorduar në favor të tyre dhe për pretendimet e vendasve për një 11-metërsh, që nuk o morën në konsideratë nga kryesori.

Në fundit e pjesës së parë Fidel i Elches zhbllokoi takimin, duke e çuar skuadrën e tij me moral të larë në dhomat e zhveshjes për pushimin mes pjesëve.

Aktivizimi i Ferran Torresit në pjesën e dytë ndryshoi ritmin e lojës së Barcelonës dhe ishte pikërisht ish-futbollisti i Manchester City-t që barazoi rezultatin në të 61-tën.

Moment shumë i diskutueshëm 7 minuta para fundit të kohës së rregullt, me Depay-n që fitoi një 11-metërsh pas ndërhyrjes së sistemit VAR. Ishte vetë holandezi që e shndërroi në gol.

Në dy raste të tjera vendësit pretenduan për penallti, por kryesori në të dy rastet vijoi lojën.