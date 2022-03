Barcelona, “sulm total” në merkaton e verës/ Xavi pret takimin me Laporta-n

Suksesi në Santiago Bernabeu mund të ketë shumë vlera për Barcelonën, jo vetëm në renditje apo në moralin e skuadrës. Tekniku, Xavi Hernandez beson se triumfi në Madrid i ka rritur ndjeshëm kreditet skuadrës për të bindur norvegjezin e Dortmund, Erling Haaland që të transferohet në Barcelonë dhe jo vetëm. Sulmuesi është objektivi kryesor dhe primar për katalanasit, të cilët janë totalisht të fokusuar për të siguruar shërbimet e një prej lojtarëve më premtues të momentit.

Në vazhdimësinë e këtij misioni, Laporta dhe Xavi do të takohen për të biseduar pikërisht për këtë çështje, por edhe për merkaton në tërësi, por kryefjala mbetet Haaland. Tashmë dihet, për shërbimet e norvegjezit e interesuar nuk është vetëm Barcelona, por edhe Manchester City, Real Madrid apo edhe Bayern Munchen, ndaj Xavi kërkon të përshpejtojë, për të bërë hapa konkretë, ndërsa ish-kapiteni i Barcelonës beson se rritja e skuadrës në muajt e fundit, mund të jetë një sinjal konkret për vetë lojtarin.

Gjithsesi, në ditët e fundit, nga zyrat e klubit është mësuar se drejtuesit po punojnë edhe për planet e tjera rezervë, nëse Haaland refuzon Barçën. Mohamed Salah dhe Robert Lewandowski janë emrat e parë që janë në tryezën e klubit, me egjiptianin i cili ende nuk ka rinovuar kontratën e re me Liverpool dhe me polakun, i cili mund të jetë gati për një aventurë të re, larg Gjermanisë.

Te katalanasit nuk diskutohet vetëm për sulmin, por edhe për repartet e tjera, në mbrojtje, Xavi dëshiron kapitenin e Chelsea, Cesar Azpilicueta dhe mbrojtësin e Ajax, Noussair Mazraoui. Spanjolli mund të mbyllë aventurën në Londër për shkak të problemeve që klubi po has në muajit e fundit për shkak të presidentit Abramovich, ndërsa marokeni 24-vjeçar është një dëshirë e teknikut, për të përforcuar repartin defensiv, jo vetëm me cilësi, por edhe me siguri, pasi Mazraoui ka shumë vite përpara.

Vera pritet të jetë e nxehtë, jo vetëm në hyrje, por edhe në dalje, ndërsa Xavi dhe Laporta do të diskutojnë në ditët në vazhdim, për të studiuar situatën e klubit dhe për të bërë gati identitetin e ri të Barcelonës, për të lënë pas vështirësitë e këtij sezoni.