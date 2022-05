Barcelona vendos për Dani Alves, në shërbim të klubit deri në këtë moment

Me kontratë deri më 30 qershor, Dani Alves ka qenë prej kohësh i paqartë për të ardhmen e tij. Megjithatë në fund duket se Barcelona do t’i ofrojë atij një zgjatje të kontratës në ditët në vijim.

Pas rikthimit të Xavi-t, i cili mori drejtimin e skuadrës në një kohë kur gjithçka dukej shumë e zymtë, një tjetër legjendë e klubit ishte rikthyer te Barça dhe ai ishte Dani Alves.

Por ndërsa kontrata e tij përfundon më 30 qershor, pasiguria për të ardhmen e brazilianit është shumë e madhe. Megjithatë, duke folur për mediet spanjolle lojtari e theksoi fare qartë se donte të qëndronte te klubi katalanas.

Sipas raportimeve të medieve spanjolle, Barcelona ka vendosur ta mbajë Dani Alves. Kjo për arsyen se që nga kthimi i tij, braziliani ka kënaqur Xavi-n dhe klubi dëshiron të ndahet nga Sergino Dest i cili duhet të largohet këtë verë.

Prandaj, në vend që të investojë për të gjetur një mbrojtës të ri të djathtë, Barça do të vazhdojë kështu aventurën me Dani Alves, por në formën e një kontrate shumë të veçantë që mund të prishet që në janar. Ideja e klubit “blaugrana” është që të mbështetet te braziliani gjatë pjesës së parë të sezonit, deri në Kupën e Botës, dhe të shohin gjatë merkatos së dimrit nëse do të ketë ndonjë opsion të mirë në treg.