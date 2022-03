Barcelona zyrtarizon blerjen e talentit spanjoll nga Racing Santander

Racing Santander dhe Barcelona kanë arritur marrëveshjen për transferimin e futbollistit Pablo Torre në Katalunjë, me futbollistin që do ta mbyllë sezonin 2021/22 me skuadrën e që militon në kategorinë e tretë të Spanjës.

Marrëveshja është arritur për shumën bazë 5 milionë euro, por që mud të shkojë deri në 20 milionë në varësi të variablave të lidhura me zhvillimin e karrierës së lojtarit të përfaqësues U-19 të Spanjës.

18-vjeçari, i cili luan mesfushor i avancuar, do të jetë i lidhur në kontratë me Barcelonën deri në vitin 2026 dhe klauzola e largimit është vendosur në shumë 100 milionë euro.