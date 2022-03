Bare fiton “derbin” me Muriqin, ndëshkohen të dy me karton të verdhë

Kejdi Bare fiton derbin e shqiptarëve përballë Vedat Muriqit. Espanyoli, ku aktivizohet mesfushori i kuqezinjve triumfoi minimalisht ndaj ekipit të sulmuesit “dardan”, duke qëndruar në një zonë të sigurt në tabelën e renditjes e tashmë do të jetë e qetë psikologjikisht në sfidat e mbetura të sezonit.

Nga ana tjetër, Mallorca pësoi humbjen e pestë radhazi në La Liga, ecuri që e përfshin në vorbullën e mbijetesës, pasi zona e ftohtë mbetet vetëm dy pikë larg. Golin e vetëm të këtij takimi e realizoi de Tomas në minutën e 42-të. Keidi Bare u ndëshkua me karton të verdhë në minutën e 23-të, ndërsa në të 55-tën u zëvendësua me Morlanes. Nga ana tjetër, Muriqi u aktivizua gjithashtu titullar, qëndroi në fushë deri në fund dhe u ndëshkua me të verdhë në minutën e 37-të.