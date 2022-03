Bashkohet me ushtrinë e Ukrainës, tenisti që mundi Federer: Di të gjuaj me armë dhe do e bëj

Sergiy Stakhovsky mundi Roger Federer në raundin e dytë të Ëimbledon 2013. Fitorja më e rëndësishme e karrierës së tij, por jo beteja më e madhe që do të përballej ndonjëherë tenisti ukrainas. Ai doli në pension pas Australian Open të fundit, por tani do të luftojë për vendin e tij: “Unë di të përdor një armë, nëse duhet ta përdor, do ta përdor.”

36-vjeçari bëhet kështu një tjetër tenist ukrainas që ka ngritur zërin ditët e fundit në lidhje me tmerrin që është duke kaluar vendi i tij prej pushtimit rus.

Stakhovsky është regjistruar në ushtri dhe jo me një çmim të lirë. Ai ka lënë gruan e tij, Anfisa, dhe fëmijët në shtëpinë e tyre në Hungari.

“Ka qenë një vendim i tmerrshëm. Unë ende nuk e di se si e kam bërë këtë. Ka qenë shumë e vështirë për gruan time. Fëmijët e mi nuk e dinë as që jam këtu. Ata nuk e kuptojnë se çfarë është kjo gjë. Ata janë shumë të vegjël për të ditur,”- tha ai për BBC.

Nga fjalët e ukrainasit, i cili u bë numri 31 në botë në vitin 2010, duket se gruaja e tij u ka thënë fëmijëve se babai i tyre ka shkuar për të luajtur një turne tenisi, por raketa është larg nga duart e Stakhovsky, i cili tani do të mbajë një armë.

“Shpresoj që të mos më duhet të përdor armën, por di të gjuaj dhe nëse duhet, do ta bëj”,-shpjegoi më tej ai.