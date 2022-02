Bayern hedh sytë nga Holanda, kërkon mesfushorin e Ajax-it

Mesfushori i Ajax, Ryan Gravenberch ka tërhequr vëmendjen e Bayern Munich. Kamionët në fuqi të Gjermanisë janë duke parë mundësinë e nënshkrimit me lojtarin e klubit holandez ose të paktën kështu raportojnë mediat vendase.

Më tej, po nga këto media theksohet se baverezët kanë nisur bisedimet me agjentin e Gravenberch, Mino Raiolan.

Transferimi nuk dihet ende nëse do të arrihet, me Ajax që kërkon një shifër prej 25-30 milionë euro për kartonin e mesfushorit dhe me Bayern nga ana tjetër që njihet si një klub që nuk shpenzon shumë për afrimet që realizon.

Ky afrim do të ishte efektiv te kryesuesit e Bundesligës, me Gravenberch që do të zëvendësonte Corentin Tolisson, i cili mund të largohet nga “Allianz Arena” këtë verë.