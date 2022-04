Bayern Mynih luajti me 12 lojtarë, Freiburg bën ankesë zyrtare

Klubi i Freiburgut ka reaguar zyrtarisht në lidhje me episodin e të shtunës në ndeshjen ndaj Bayern Munich, me këta të fundit që luajtën për pak sekonda me një lojtar më tepër në fushën e lojës.

Natyrisht bëhet fjalë për një episod vërtetë të rrallë, aq më tepër në një kampionat si Bundesliga, ndaj edhe klubi gjerman ka bërë një ankimim në federatë, ku kërkon sqarim në lidhje me atë që ndodhi dhe zbatim të rregullores.

Në minutën e 85-të të takimit, bavarezët përgatitën një dopio-ndërrim, me Sule e Sabitzer që do të merrnin vendin e Tolisso e Coman, por ky i fundit nuk doli pasi u ngatërrua nga numri i shfaqur në tabelën elektronike.

Për habi asnjë nga gjyqtarët e takimit nuk e vuri re, por ishte një mbrojtës i ekipit vendas ai që sinjalizoi kryesorin se kundërshtari kishte 12 futbollistë në fushë, ndërsa tani është hapur zyrtarisht një hetim dhe Freiburg e Bayern janë në pritje të vendimit.