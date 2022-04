Bayerni kërkon të mbyllë sa më parë kontratën me objektivin e Barçës

Bayerni i Mynihut është shumë pranë nënshkrimit me futbollistin maroken, Nussair Mazraoui, që ishte gjithashtu objektiv i Barcelonës. Siç ka publikuar Fabrizio Romano, skuadra bavareze po punon për ta mbyllur sa më shpejt kontratën e lojtarit të Ajaxit për të shmangur ofertat e mundshme nga klubet e tjera.

Gazetari italian thekson se marrëveshja verbale është arritur javë më parë. Transferimi pritet të mbyllet së shpejti. Futbollisti do t’i bashkohet Bayernit si lojtar i lirë.

FC Bayern are prepared to complete Noussair Mazraoui deal in the coming days. The verbal agreement has been reached in the last meeting with Raiola, but not signed yet. 🔴🇲🇦 #FCBayern

It's now matter of final details on salary add-ons structure and then contracts to be checked. pic.twitter.com/c7btT3WZ1i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2022