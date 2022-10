Bayerni turpëron sërish Barçën, Napoli triumfon edhe ndaj Rangersit, Liverpooli “shtyp” Ajaxin (video)

Barcelona “turpërohet” sërish nga Bayerni në “Camp Nou”, këtë herë me rezultatin 4-0 në një sfidë që u vlente kampionëve të Gjermanisë për të siguruar vendin e parë, pasi Interi me fitoren ndaj Plzenit shkoi në kuotën e 10 pikëve dhe i kërcënonte pozicionin si kryesues grupi. Mane dhe Choupo-Moting në pjesën e parë dhe Pavard në minutën e pestë shtesë ishin autorët e golave për bavarezët, që me këtë sukses siguruan edhe vendin e parë në grup.

Liverpooli fitoi thellë 0-3 në fushën e Ajaxit të Asmsterdamit dhe vetëm një fitore me katër gola diferencë ndaj Napolit do t’i jepte vendin e parë.

Në takimet e Tottenhami arriti të merrte vetëm një pikë (1-1) ndaj Sportingut të Lisbonës në Londër, ndërsa Marseille u mposht 2-1 nga Eintrachti i Frankfurtit. Në këtë grup të gjitha skuadrat kanë mundësi të kualifikohen. Atletico e Madridit barazoi 2-2 me Leverkusenin dhe tashmë duhet të luftojë në ndeshjen e fundit ndaj Portos për të ruajtur vendin e tretë që e çon në Europa League.

Barcelona – Bayern Mynih 0-3 (Mane 10′, Choupo-Moting 31′)

Bayerni i Mynihut e ndëshkon shumë shpejt Barcelonën brenda në “Camp Nou”. Një aksion i gjatë i nisur nga këmbët e portierit të kampionëve të Gjermanisë u përmbyll me golin e Sadio Manesë, i cili iu vodh mbrojtjes dhe përballë Ter Stegenit nuk e pati të vështirë për të shënuar, 0-1.

Bavarezët vënë diktatin në “Camp Nou”, Choupo-Moting realizon të dytin, kapitullon shpejt Barça, mbrojtja “blaugrana” për të ardhur keq.

90+5 – Ka kohë edhe për golin e tretë, i shënuar nga Pavard.

Ajax – Liverpool 0-3 (Salah 42′, Nunes 49′, Elliott 52′)

Napoli – Rangers 2-0 (Simeone 11′, 16′, Ostigard 80′)