Bayerni zyrtarizon shkarkimin e trajnerit Nageslmann dhe emërimin e Tuchelit

Thomas Tuchel është zyrtarisht trajner i Bayernit të Mynihut. Në fakt, lajmi i bujshëm mori dhenë mbrëmjen e së enjtes, por vetëm pasditen e kësaj të premteje klubi bavarez ka zyrtarizuar lëvizjet e fundit në faqen zyrtare.

Njoftimi i parë lidhej me shkarkimin e Julian Nagelsmann, me vendim të drejtorit të përgjithshëm, Oliver Kahn, dhe drejtorit sportiv, Hasan Salihamidžić, pas konsultave që kanë pasur me presidentin Herbert Hainer.

Thomas Tuchel will receive a contract until 30th June 2025 and will supervise squad training for the first time on Monday. pic.twitter.com/kXZGxHPXdB

