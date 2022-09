Belica gjen skuadrën e re, ish-mbrojtësi i Partizanit pranë kalimit në Kosovë

Egzon Belica është shumë pranë firmës me skuadrën e Prishtinës.

Burime për “Supersoort.al” bëjnë me dije se ish-mbrojtësi i Partizani ka zgjedhur ta vazhdojë karrierën e tij në Kosovë, ndërsa ka kohë që palët janë në bisedime.

31-vjeçari kalon te Prishtina me parametra zero, pasi pak javë më parë ndërpreu me konsensus kontratën me Partizanin. Për mbrojtësin ka pasur oferta edhe nga Vllaznia e Shkupi.

Belica u transferua te “Të kuqtë” në janarin e vitit 2018, duke kaluar 4 edicione e gjysmë me fanellën e Partizanit.

31-vjeçari arriti që të fitonte titullin kampion dhe një Superkupë Shqipërie, duke qenë protagonist absolut, pasi ishte një titullar fiks në formacionin e kryeqytetasve.