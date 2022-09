Belotti prezantohet te Roma: Nuk doja një kontratë “përkëdhelëse”, unë dhe Dybala ishim fëmijë!

Pas debutimit në minutat e fundit të sfidës ndaj Monza, Andrea Belotti tashmë prezantohet zyrtarisht edhe para mediave si një lojtar i Romës. Në fjalët e tij të para si një futbollist i verdhekuqve, sulmuesi thekson se kërkoi me ngulm transferimin te kryeqytetasit ndërsa shtoi se për të konkurrenca me Abraham në sulm nuk është një problem.

“Prioriteti im ishte të transferohesha te Roma sepse e dija që klubi ka një projekt të qartë. Drejtuesit dhe skuadra janë ambicioz. Unë nga ana tjetër, nuk kërkoja një kontratë që të më “përkëdhelte” apo të më mbronte, nuk mendoja kaq shumë. Dija vetëm se Roma ishte prioriteti. Fizikisht jam mirë sepse jam stërvitur me një përgatitës atletik, megjithatë kam bërë vetëm disa seanca stërvitore me skuadrën dhe duhet të punojë ende për të kuptuar edhe idetë e trajnerit në fushë.

A mund të shkojë Roma më shumë se vendi i katërt? Do të jetë një sezon i çuditshëm me Botërorin në mes, të favorizuara janë skuadrat që kanë një organikë të zgjeruar. Objektivi i Romës është të fitojmë ndeshje pas ndeshje dhe më pas të shohim se çfarë pozicioni do të kemi. Por, nuk vendosim limite.

Konkurrenca me Abraham dhe ritakimi me Dybalën? Konkurrenca është thjesht një mundësi më shumë për t’u rritur, Abraham është një sulmues shumë i mirë dhe diçka e tillë më motivon të bëj më shumë në çdo stërvitje. Pastaj takimi me Dybalën ishte shumë i këndshëm, kemi folur për rrugët tona nga koha kur ishim pjesë e Palermos. Edhe pse në vijim shkuam në të njëjtin qytet, Torino, por me skuadra të ndryshme. Tani e kemi rigjetur njëri-tjetrin shumë më të rritur dhe të matur, te Palermo ishim fëmijë”, u shpreh Belotti.