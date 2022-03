Benfica i vendos çmim talentit portugez, Darwin Núñez

Darwin Núñez konsiderohet një nga zbulimet e sezonit. Futbollisti i ri uruguaian ishte protagonisti kryesor i kualifikimit të skuadrës së Benficas në çerekfinale të Ligës së Kampionëve. Klubi portugez është plotësisht i vetëdijshëm se nuk do ta mbajë dot, por as nuk do ta lërë të largohet për një shumë modeste. Sipas “Daily Mirror”, klub portugez e ka vlerësuar 80 milionë euro, shumë me të cilën do të ishte e gatshme ta përfitonte gjatë merkatos së verës.

Gjatë merkatos së janarit Newcastle vendosi 50 milionë euro në tavolinë, por Benfica refuzoi kategorikisht të autorizonte një operacion të tillë, sepse do të kishte dëmtuar performancën e tyre sportive për muajt e fundit të sezonit.

Për klubit nga Lisbona, do të jetë thuajse e pamundur për ta mbajtur futbollistin për të cilit interesohen klubet e mëdha.