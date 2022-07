Berardi-Raspadori kanë nevojë për partner të ri, Sassuolo tenton rekordmenin e Napolit

Sassuolo shiti Gianluca Scamacca te West Ham për 42 milionë euro dhe tani po kërkon për një sulmues për të zëvendësuar 23-vjeçarin e kombëtares italiane.

Drejtuesit e klubit që ka bërë mirë në vitet e fundit në Serie A, intrigohen nga ideja Dries Mertens, i cili u largua si lojtar i lirë nga Napoli pas 9 vitesh.

35-vjeçari ka marrë oferta të shumta gjatë kësaj periudhe, por dëshira e tij është të vijojë karrierën në Itali. Interi dhe Lazio kanë pëlqim për sulmuesin belg.

Së fundmi është futur në garë edhe Sassuolo, që kërkon pasuesin e Scamaccas. Mertens ia doli të kthehet në golashënuesin më të mirë të historisë së Napolit, duke lënë pas një legjendë si Diego Maradona.

Problemi i vetëm lidhet me pagën që kërkon sulmuesi. Napoli i ofroi 2.5 milionë euro në sezon, por Mertens nuk rinovoi dhe u largua me parametra zero.

