“Berardi si Robben”, trajneri i Sassuolos “ngre në qiell” yllin e skuadrës

Domenico Berardi ishte pranë largimit nga Sassuolo në merkaton e verës, por as Juventusi dhe as Lazio nuk finalizuan me sukses bisedimet e tyre me klubin e Sassuolos.

29-vjeçari qëndroi në Reggio Emilia. Javët e para mungoi, ndërkohë që rikthimi i tij në fushë ka “ringjallur” skuadrën e Alessio Dionisit.

4 gola dhe një 1 asist në 4 sfida të sezonit të ri në Serie A për lojtarin e kombëtares italiane. Me Sassuolon që ndodhet në formë të shkëlqyer pas triumfeve me Juventusin dhe Interin.

Pikërisht ndaj zikaltërve në “San Siro”, takim që miqtë e fituan 1-2, Berardi dhuroi asistin e golit të Nedim Bajramit. Dhe më pas realizoi një supergol për fitoren e madhe.

Trajneri Dionisi e krahason me Arjen Robben sulmuesin e djathtë italian: “Berardi është i aftë të bëjë gjithçka, siç ndodhtë me Robben. Të gjithë e dinë se çfarë lëvizje do të bëjë, por askush nuk ia del ta bllokojë.

Ai ka aq shumë futboll brenda tij sa mund të aktivizoj edhe si mesfushor. Pasimi me të jashtmen për Laurienten kundër Juves ishte diçka e pabesueshme”, theksoi Dionisi.