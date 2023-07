Besiktas bën tre goditje, klubit turk arrin marrëveshjet me Lyanco, Amartey dhe Onana

Besiktas është hedhur në “sulm” së fundmi në merkato. Sipas raportimeve të medieve turke, Besiktas ka mbyllur tre transferime.

I para që do bashkohet me skuadrën turke është Lyanco, i cili do të largohet nga Southampton pas dy sezonesh.

Nga Premier League me Besiktas do të bashkohet edhe Daniel Amartey, të cilit kontrata me Leicester-in skadoi më 30 qershor.

Mbrojtësi ganez do të firmosë për katër sezone me klubin turk me pagë 1.9 milionë euro në vit.

Ndërsa lojtari i tretë që do të firmosë me Besiktas është Jean Onana nga Lens. Mesfushori kameruanas do firmosë për katër sezone dhe do paguhet 1.5 milionë euro në vit.