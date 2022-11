Bielsa pranë rikthimit në Premier, “El Loco” me mision të ri në ishull

Marcelo Bielsa mund të rikthehet sërish në Premier League. Trajneri i famshëm argjentinas, qëndron pushim prej 27 shkurtit, datë kur erdhi fundi i aventurës në pankinën e Leeds United, ekip që e drejtonte prej korrikut të vitit 2018.

“El Loco” pëlqehet shumë nga drejtuesit e Bournemouth, që në gusht vendosën të zgjedhin Gary O’Neil si trajner të përkohshëm. 39-vjeçari nga Londra ka drejtuar në 11 ndeshje skuadrën që renditet në vendin e katërt nga fundi.

Drejtuesit e “Qershive” kanë nisur zyrtarisht bisedimet me Bielsën, të cilët janë gati t’i dhurojnë një kontratë deri në fund të sezonit me opsionin e zgjatjes me një tjetër vit nëse arrihet objektivi mbijetesë.

Bielsa është një nga trajnerët më të respektuar në futbollin botëror. Ai ka drejtuar në futbollin europian skuadra si Espanyol, Athletic Bilbao, Marseille dhe Lille përpara se të merrte drejtimin e Leeds United.

67-vjeçari nga Rosario ka një eksperiencë të madhe, teksa ka punuar edhe si trajneri i kombëtareve të Argjentinës dhe Kilit. Nëse arrihet marrëveshja mes palëve, Bournemouth do të bëhej ekipi i dytë anglez që do të drejtonte.