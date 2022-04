Bitri: Kampion sezonin tjetër? Duhen lojtarë me mentalitet kampioni, duhet shumë për titullin

Eneo Bitri ishte një nga protagonistët e sfidës së fituar me rezultatin 2-1 ndaj Laçit, me mbrojtësin që shënoi golin e parë të ndeshjes për të kuqtë. Ky ishte edhe goli i parë për Bitrin pas rikthimit te kryeqytetasit në janar, ndërsa në emisonin Gol Pas Goli, beratasi theksoi se për të dalë kampion duhet lojtarë me mentalitet kampioni.

Goli i parë pas rikthimit? “Erdhi vonë se kam rrezikuar disa herë, ishte një gol i vlefshëm për skuadrën. Kur erdha, Partizani nuk ishte mirë, por me ndërhyrjet në janar po bëjmë maksimumin për të kapur objektivin e klubit, Europën”.

Ky Partizani i ngjan skuadrës që u shpall kampion, mendoni se jeni pretendentë për titull në sezonin e ardhshëm? “Partizani gjithnjë ka nevojë për t’u përforcuar, duhen lojtarë me mentalitet kampioni për të dalë kampion, këto çuna por rriten. Por, duhet më shumë për titullin”, u shpreh Bitri.