“BKT Superliga” ul siparin/ Verdiktet finale, ja cila skuadër shkon në play-out

“BKT Superliga” ka ulur këtë të dielë siparin e sezonit 2021-2022, me Ballkanin, i cili e kishte siguruar para pak javësh titullin kampion dhe që ndeshjen e fundit e mbylli me fitoren 2-0 ndaj Gjilanit falë golave të Dellova-s dhe të Krasniqit. Skuadra nga Suhareka e finalizoi këtë sezon në kuotën e 76 pikëve, teksa Gjilani e mbaroi këtë edicion në vend të tretë me 62 pikë.

Malisheva ka qenë shumë e pafat në raundin e fundit të “BKT Superliga” duke shkuar në play-out, pas barazimit pa gola ndaj Dukagjinit. Kjo ndeshje u mbyll pa gola, por e njëjta gjë nuk mund të thuhet për kartonët e kuq, ku edhe këtu skuadrat në fjalë u ndan në “barazimi”. Të dyja skuadrat mbyllën takimin e fundit të sezonit me nga 10 lojtarë, ku nga Malisheva la fushën e lojës Hyseni, teksa për Dukagjinin mori karton të kuq Gashi, të dy në minutën e 90+2. Malisheva qëndron në vend të tetë me 48 pikë dhe në finalen e play-out do të ndeshet me Vushtrinë, teksa Dukagjini në vend të shtatë me 50 pikë.

Drita fitoi me 5 gola takimin ndaj Ulpianës, ndërsa mbajti të paprekur portën e saj në sfidën e fundit të këtij edicioni. Golat për Dritën u realizuan nga Fazliu në minutën e 7’, Tahiri në minutën e 10’ dhe 66’, Isufi në minutën e 82’ dhe Ajzeraj në minutën e 89’. Kështu Drita e mbyll këtë kampionat në vend të dytë me 64 pikë, teksa Ulpiana e rënë matematikisht para disa javësh nga elita e futbollit shqiptar, renditet e nënta me 27 pikë.

Feronikeli-Drenica janë ndarë me rezultatin 2-3, me miqtë që kështu i shpëtuan play-out-it. Golat për Feronikelin i shënuan Kiqina në minutën e 65’ dhe Qorri në minutën e 75’, teksa për Drenicën shënuan Meziu në minutën 45+2’, Uka në minutën e 55’ dhe Abazi në minutën 62’. Kështu Drenica e mbylli këtë kampionat në vend të gjashtë me 50 pikë teksa Feronikeli në vend të fundit me 12 pikë.

Prishtina ka fituar në transfertë me rezultatin 1-2 ndaj Llapit. Goli i parë u shënua nga vendasit në minutën e 51’ me Veliun që shënoi nga pika e bardhë e penalltisë, teksa për Prishtinën të dy golat i shënoi Mankenda në minutën e 58’ dhe të 60’. Kështu Llapi e mbylli këtë sezon në vend të 54’, teksa Prishtina në vend të pestë me 51 pikë.