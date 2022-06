Blerja e Haalandit nga City detyron “yllin” e Tottenhamit të marrë vendimin që s’e priste kush

Verën e kaluar Harry Kane dëshironte me çdo kusht të largohej nga Tottenhami, por kërkesa e lartë e klubit londinez (20 milionë euro) bëri që Manchester City të tërhiqej duke mos e paguar shumën e lartë të transferimit. Në fund, sulmuesi i “Tre Luanëve”, u detyrua të respektonte kontratën që kishte me “Spurs”-sat, edhe pse jo me dëshirë.

Një vit më vonë, sipas “The Athletic”, situata e sulmuesit është krejtësisht ndryshe dhe tani ai po mendon të zgjasë marrëdhënien kontraktuale me Tottenhamin. Kontrata e anglezit përfundon në vitin 2024. Manchester City tashmë ka blerë Haalandin dhe Julián Álvarezin, që do të thotë se nuk ka më vend për të në sulmin e Pep Guardiolës. Rinovimi me Tottenhamin tashmë mundësi reale.

Ky sezon nuk ka qenë më i miri për Kane sa i përket marrëdhënies me golin. Ai e mbylli me 27 gola në të gjitha garat, ndër të cilët vetëm 17 në Premier League. Situata e tij në klub nuk ishte më e mira e mundshme, por rinovimi i kontratës së tij do të bënte që Tottenhamin të kishte edhe një herë versionin më të mirë të sulmuesit anglez.