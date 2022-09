Blofi i “Gypsy King”, nuk ndeshjet me Joshuan: Harroje, idiot, frikacak, m*t…

Tyson Fury i kishte dhënë kohë Anthony Joshuas deri në pesë të pasdites së sotme për të nënshkruar kontratën për duelin britanik të peshave rënda me lejen e Joe Joyce. A ishte e gjitha një blof i “Gypsy King”, i cili tani thotë se do të ndeshet me Manuel Charr më 3 dhjetor?

“Joshua është zyrtarisht jashtë”, tha kampioni i Këshillit Botëror të Boksit (WBC) në rrjetet sociale. “Harroje, idiot, frikacak, m*t, bodybuilder. Unë gjithmonë e kam ditur. Gjithmonë e kam ditur që nuk ke atë që duhet për të luftuar kundër mbretit cigan,” shtoi ai.

Në fakt, dukej shumë e vështirë që lufta që ëndërronte e gjithë Mbretëria e Bashkuar të konkretizohej brenda 10 ditësh. Mbi të gjitha sepse duhej arritur marrëveshja mes platformave të ndryshme që do të transmetonin duelin.

AJ e pranoi datën që rivali i tij i vendosi, duke e ditur se nuk ishte e përshtatshme për të, pasi nuk ka shumë kohë që ka humbur me Usyk. Natyrisht, ai nuk ka komentuar nëse kishte nuhatur një blof të mundshëm të Gypsy King. Askush nuk ka sqaruar se në çfarë pike kanë qenë negociatat. Fury, gjithsesi, ka folur tashmë për duelin me Charrin, sapo Usyk tha se nuk do të ishte më në ring këtë vit.