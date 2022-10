“Botërori i fundit për Messin? Ne do shkojmë në luftë për të”, shoku i CR7 gati për Katar!

Lionel Messi e pranoi para pak ditëve se për shkak të moshës (35-vjeç), ai i Katarit do të jetë për të Botërori i fundit në karrierë. Një lajm që nuk i ka pëlqyer aspak mikut të tij në kombëtaren argjentinase, Lisandro Martinez. Mbrojtësi që aktivizohet në radhët e Manchester United thekson se nuk do ta lënë Messin të largohet nga kombëtarja ndërsa theksoi se për të, skuadra është e gatshme të shkojë edhe në luftë.

“Si do të jetë Botërori i fundit për Messin? Është çmendur apo çfarë? Ne nuk do ta lejojmë këtë, ky Botëror do të jetë shumë special për të, e shoh shumë të lumtur në këtë sezon. Ne jemi gati të shkojmë në luftë për Messin.

Kritikat për mua? Nëse janë të dobishme dhe të arsyeshme, atëherë i mirëpres. Por, ato që vijnë nga urrejtja dhe qëllimet e këqija ja lë atyre personave që e tregojnë vetë veten se cilët janë. Ato flasin ashtu sepse në të vërtetë shpjegojnë karakterin e tyre, mua nuk më intereson. Unë dua të rrethohem nga persona me energji të mirë dhe që mendojnë pozitivisht”, tha Martinez.