Botërori i Futsallit / Shqipëria nis grumbullimin në Prishtinë, zbardhet lista e Kombëtares

Kombëtarja shqiptare e Futsallit do të nisë sot grumbullimin në kuadër të fazës para-eliminatore të Botërorit të Futsallit 2024. Skuadra do të grumbullohet këtë të diel në Prishtinë për të nisur përgatitjet, ndërsa trajneri Erind Resuli ka bërë publike edhe listën me emrat e 15 lojtarëve që janë thirrur për tre sfidat zyrtare.

Shorti e ka vendosur Shqipërinë në Grupin E së bashku me Suedinë, Andorrën dhe Austrinë. Ndeshjet e këtij grupi do të zhvillohen në muajin prill në Suedi, nga data 4 deri në 13 prill, me suedezët që janë përzgjedhur si organizatorë të turneut.

Kuqezinjtë do të do të grumbullohen në Prishtinë dhe sot pasdite do të zhvillojnë seancën e parë stërvitore. Përgatitjet në kryeqytetin kosovar do të vazhdojnë deri më datë 7 prill, ndërsa më 6 prill kombëtarja do të zhvillojë edhe një miqësore me një skuadër lokale të Kosovës.

Më 7 prill kuqezinjtë do të udhëtojnë drejt Suedisë, ku më 9 prill Shqipëria do të zhvillojë ndeshjen e parë ndaj Andorrës, ndërsa një ditë më pas, më 10 prill do të ketë përballë Austrinë. Ndeshja e tretë dhe e fundit e kuqezinjve që do të përmbyllë këtë fazë do të jetë ajo ndaj vendit organizator, Suedisë, më 12 prill. Sipas rregullores, në këtë fazë kualifikohen dy skuadrat e para të çdo grupi.

Më poshtë edhe lista e Kombëtares së futsallit për tre ndeshet zyrtare: