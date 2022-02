Botërori i Futsallit/ Zbardhet kalendari i ndeshjeve të Shqipërisë në raundin paraeliminator

Shorti i paraeliminatoreve të Kupës së Botës së Futsallit 2024, për Kombëtaren Shqiptare të Futsallit, i hedhur në fillim të muajit dhjetor, e vendosi Shqipërinë në Grupin E së bashku me Suedinë, Andorrën dhe Austrinë. Pas përcaktimit të grupeve, tashmë është përgatitur dhe është gati edhe kalendari i plotë i ndeshjeve për këtë fazë para-eliminatore.

Ky turne do të zhvillohet në muajin prill në Suedi, nga data 4 deri në 13 prill, me suedezët që janë përzgjedhur si organizatorë të turneut.

Sa i përket Shqipërisë, skuadra e drejtuar nga trajneri Erind Resuli do të zhvillojë ndeshjen e parë ndaj Andorrës më 9 prill, ndërsa një ditë më pas, më 10 prill do të ketë përballë Austrinë. Ndeshja e tretë dhe e fundit e kuqezinjve që do të përmbyllë këtë fazë do të jetë ajo ndaj vendit organizator, Suedisë, më 12 prill.

Sipas rregullores së publikuar më parë, në këtë fazën kualifikohen dy skuadrat e para të çdo grupi. Kuqezinjtë kaluan për herë të parë edicionin e shkuar në Raundin Elitë të eliminatoreve të Kampionatit Evropian, duke shënuar një sukses të rëndësishëm.

Kalendari i ndeshjeve të Shqipërisë në Grupin E

09/04/2022 – Andorra – Shqipëri

10/04/2022 – Shqipëri – Austri

12/04/2022 – Shqipëri – Suedi