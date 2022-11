Brazili kontakton Guardiolën, por paga e kërkuar nga spanjolli bëhet pengesë

Zëvendës Presidenti i Federatës Braziliane të Futbollit, CBF, Francisco Novelletto Neto, tha në një intervistë se kanë tentuar të afrojnë Pep Guardiolën si trajner të skuadrës së tyre përfaqësuese, por diçka e tillë nuk u finalizua me sukses.

Neto theksoi se në bisedimet e bëra me menaxherin e spanjollit, paga që donte Guardiola ishte 24 milionë euro, një shumë goxha e lartë.

“Rreth tre vjet më parë, ne ramë në kontakt me Guardiolën, biseduam me menaxherin e tij. Ai tha se Guardiola do të pranonte të ishte trajner i kombëtares. Megjithatë, paga e tij është 24 milionë euro…”-u shpreh numri 2 i CBF-së.