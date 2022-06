Brazili ruan “traditën” përballë Japonisë, i mposht në miqësore

Të besuarit e teknikut Tite triumfuan minimalisht në miqësoren e zhvilluar në Tokyo, përpara 63,638 spektatorëve. Një sfidë e dominuar nga brazilianët të cilët dominuan në çdo aspekt, por vuajtën mungesën e finalizimit në disa momente, mungesën e fatit, por edhe gatishmërin e portierit vendas, Gonda.

Takimi nisi me rastin e Paqueta, i cili pas dy minutash shkundi portën e japonezëve me një shtyllë, ndërsa më pas, Neymar me shokë krijuan një volum të madh loje dhe rastesh, por pa saktësin e duhur përpara portës.

Në fraksionin e dytë, trajnerët freskuan skuadrat me shumë zëvendësime, por në lojë asgjë nuk ndryshoi, me brazilin që përsëri dominoi. Në minutën e 75-të, Richarlison ishte protagonist, pasi sulmuesi u ndal në mënyrë të gabuar nga mesfushori Endo, i cili shkaktoi një penallti, të cilën e përktheu në gol Nymar. Sulmuesi 30-vjeçar realizoi golin e vetëm të sfidës, duke përmirësuar edh enumrat personal me kombëtaren, pasi prek koutën e 74 golave, 3 më pak se legjenda Pele.

Në fund 0-1 dhe një tjetër sukses për Brazilin që përballë Japonisë dominon edhe në histori, pasi kjo ishte fitorja e 11 në 13 ndeshje, me dy takimet e tjera që kanë përfunduar në barazim. Një sfidë që dha sinjale pozitive, me brazilianët që shihen si një nga favoritët kryesor edhe kupën e Botës, Katar 2022.