Brdariç: Jemi përgatitur për të luftuar, pres mbështetjen e tifozëve

Vllaznia luan shanset e kualifikimit për në turin e dytë të Conference League, në Loro Boriçi, përballë islandezëve të Valur. Pas barazimit 2-2 në ndeshjen e parë, në Shkodër kuqeblutë duan fitoren për të kaluar më tej. Në konferencën për shtyp, trajneri Thomas Brdariç i vlerëson të barabarta mundësitë e kualifikimit, por në anën tjetër pret një stadium të tejmbushur.

“Do jetë një ndeshje e fortë, por ne jemi të përgatitur për të luftuar. Jemi në gjysmë të rrugës dhe të gjithë do të bëjnë maksimumin. Valuri është një ekip me shumë eksperiencë, shpresoj të jetë një atmosferë e zjarrtë në stadiumin tonë. Mundësitë janë 50 me 50, duam ti përballojmë në nivelin maksimal. Duhet të na shpërblehet puna e bërë. Unë ndihem shumë mirë këtu, me jetën. Duhet të jemi të kujdesshëm në fushë dhe jashtë saj, tifozët duhet të na mbështesin dhe të kemi gjithçka në kontroll. Duhet të japim një pikturë të mirë për Shqipërinë tek UEFA”.

Mungesat janë një problematikë që e shqetësojnë trajnerin Brdariç, por mbetet besimplotë se të gjithë lojtarët që ka në dispozicion janë të gatshëm për të dhënë gjithçka në fushën e lojës, për të arritur objektivin kryesor.

Gruda nuk do të jetë gati për lojë, as edhe Bajrami ka pasur një dëmtim në pulpë. Por kemi shumë lojtarë dhe janë të motivuar. Mungesa e Deliut nuk është diçka e mirë për ne, duhet të punojmë shumë që mos na ndodhin gjërat e ndeshjes së kaluar.

Vllaznia-Valur do të luhet të enjten në orën 18:00, në “Loro Boriçi”. Skuadra që do të kalojë nga kjo përballje do të ndeshet në turin e dytë të Conference League me skocezët e St Mirren.