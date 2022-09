Brighton “peshkon” për trajner në Brazil, tentohet triumfuesi i Libertadores

Graham Potter mori drejtimin e Chelsea dhe te Brighton kanë një mision të vështirë për të gjetur trajnerin e ri. Gjatë këtyre ditëve kanë qarkulluar shumë emra, por ende nuk ka një marrëveshje.

I fundit që ka dalë si opsion është trajneri Abel Ferreira i Palmeiras. “UOL” shkruan se Brighton i ka nisur tentativat për ta bindur teknikun portugez të ekipit brazilian.

Ferreira ka fituar dy Kupa Libertadores, 2020, 2021, me klubin brazilian dhe është shpallur trajneri më i mirë në të dy sezonet në këtë kompeticion.

Kontrata e tij me Palmeiras është e vlefshme deri në vitin 2024, por Brighton dëshiron ta marrë tani Abel Ferreiran, i cili nga ana tjetër ka shprehur dëshirën të qëndrojë dhe të fitojë titullin kampion me Palmeiras.

Trajneri 43-vjeçar e ka nisur karrierën me moshat e Sporting, për të kaluar më pas në krye të ekipit B. Përkohësisht ai drejtoi skuadrën e Braga, ndërsa më pas u bë trajner me kohë të plotë në këtë ekip në periudhën 2017-2019, para se të kalonte te PAOK. Një vit me grekët dhe nga viti 2020 drejton Palmeiras në Brazil.