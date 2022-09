Brighton prezanton De Zerbi-n, italiani: Bisedova me Guardiolën, më premtoi që do më ndihmojë

Pas largimit të Potter, Brighton i ka besuar stolin trajnerit italian Roberto De Zerbi, i cili është prezantuar zyrtarisht nga klubi anglez dhe ka firmos një kontratë 4-vjeçare deri në qershorin e vitit 2026.

Në fjalët e para, ishi i Sassuolo-s u shpreh i lumtur për këtë eksperiencë, që për të do të jetë e para në Premeir League.

“E kuptova që Brighton po më kërkonte me ngulm, klubi ka të njëjtin stil loje me atë që kam unë në mendje. Kisha mundësi dhe alternativa të tjera, por kur bisedova me drejtuesit dhe më prezantuan projektin, u binda. Ne e gjetëm menjëherë njëri-tjetrin. Puna e bërë nga Potter është fantastike dhe mua më lehtëson disi. Kam studiuar skuadrën dhe lojtarët kanë karakteristikat e duhura për atë që unë dua. Unë po marr një ekip që është në vendin e katërt dhe ky është një stimul më i madh. Guardiola? Ai është një trajner i paarritshëm. Unë fola me të para disa ditësh, saktësisht të dielën. Ai më tha se është i lumtur në Angli dhe do të më ndihmojë nëse do kem nevojë për ndonjë gjë prej tij. Kuptohet, jo kur të jemi kundërshtar.”-tha trajneri italian.

De Zerbi do të nisë aventurën e tij në Premier League në sfidën e javës së nëntë, në një transfertë të vështirë, atë përballë Liverpool në “Anfield”, por do të ketë kohë në dispozicion për shkak të pauzës së kampionatit për shkak të ndeshjeve të Nations League.