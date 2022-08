Broja dëmtohet përsëri, Tuchel: Sa keq, ai është i rëndësishëm për mua

Ndeshja me Leeds United mund të ishte shansi ideal për Armando Brojën, në mos për të qenë titullar, të paktën për të fituar më shumë minuta me fanellën e bluve të Londrës, por sulmuesi i kombëtares shqiptare nuk do të jetë në këtë ndeshje në “Eland Road”.

Broja do të mungojë për shkak të një dëmtimi të lehtë, i dyti për të në një periudhë të shkurtër te Chelsea. Dëmtimi i tij është komentuar dhe nga trajneri Tomas Tuchel në prag të kësaj transfertë, me numrin 1 të stolit të bluve, që ka shprehur keqardhje që Broja nuk po fiton dot formën e tij optimale fizike, duke e cilësuar si një element të rëndësishëm për sulmin e ekipit sidomos në këtë fazë kur dhe dëmtimet janë të shumta në radhët e londinezëve.

20-vjeçari u dëmtua gjatë seancës stërvitore, një lëndim që nuk paraqet seriozitet por që është i mjaftueshëm për të mos e lejuar që të udhëtojë me skuadrën për këtë sfidë.

Sipas Tuchel, Broja ka qenë dhe i pafat, sepse teksa po mundohet të bëjë hapin e madh për të qenë plotësisht një lojtar i rëndësishëm te blutë, është dëmtuar për të dytën herë radhazi dhe këto dëmtime sipas gjermanit nuk po e ndihmojnë lojtarin të arrijë objektivat personal dhe nuk po e ndihmojnë as vetë Chelsean që të ketë një panoramë të vërtetë mbi cilësitë dhe forcën e futbollistit.

Tuchel madje bëri të ditur se duke patur parasysh dhe mungesat e tjera, kjo periudhë mund të kishte qenë shansi ideal për Armandon për të lënë shenjën e tij te Chelsea, por gjithsesi theksoi se lojtari gëzon mbështetjen e plotë të klubit, por për fat të keq këto dëmtime nuk po e lejojnë të ketë impaktin e duhur.

Në dy javët e para të kampionatit, sulmuesi i talentuar shqiptar u aktivizua 15 minuta në total, duke hyrë si zëvendësues në fushë në fitoren ndaj Evertonit në Liverpul dhe barazimin në derbin e Londrës ndaj Tottenhamit.

