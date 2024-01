Buffon mbështet Romën për zgjedhjen: S’do ta vuajë krahasimin me Mourinhon, ka personalitet

Gianluigi Buffon, ish-portier i Juventusit dhe i Italisë, është bërë kryetar i delegacionit kombëtar dhe nuk e ka humbur sinqeritetin dhe dëshirën për të menduar për futbollin.

I intervistuar nga “La Gazzetta dello Sport”, ai komentoi zgjedhjen e Romës për t’ia besuar stolin e skuadrës Daniele De Rossit:

“A mund të ketë ndikuar historia e tij në zgjedhjen e klubit kur hoqi Mourinhon? Po. Daniele nuk do të vuajë atë lloj konfrontimi”.

Fjalë të forta që tingëllojnë paksa si një investim për De Rossin:

“Si lojtar ka magjepsur me personalitetin e tij. Dhe jam i bindur se mund të bëjë shumë mirë edhe si trajner. Unë shoh vetëm aspekte pozitive. E njoh entuziazmin e tij, thellësinë e tij njerëzore Ai do të jetë në gjendje të përfshijë të gjithë lojtarët, duke i bërë ata të rreshtohen në të njëjtin drejtim dhe, pse jo, duke ofruar futboll që i argëton dhe është më në përputhje me cilësitë e tyre.”

Buffon nuk e përjashton mundësinë që De Rossi të qëndrojë në stolin e Romës për një kohë të gjatë: “Kontrata është e shkurtër, por klubi do të duhet ta vlerësojë me qetësi punën e tij pavarësisht nga rezultatet. Rruga që do të marrë De Rossi është më e rëndësishmja: besoj se do të jetë e virtytshme”.