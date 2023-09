Bylis dhe Lushnja nuk gabojnë në transfertë, Tomori mposht Kastriotin

Bylis nuk gaboi në transfertë ndaj Luzit me ballshiotët që fituan me shifrat 1-2. Të tre golat e sfidës u shënuan në pjesën e dytë ndërsa ishin vendasit që kaluan të parët në avantazh me anë të Trenit që në minutën e 52-të nuk gaboi nga pika e bardhë e penalltisë. Megjithatë, reagimi ishte i shpejtë nga kampi mallakastriot teksa në të 67-tën shifrat u barazuan nëpërmjet Kibes.

Në minutën e 90-të, Bylis shënoi edhe golin e fitores me anë të Ceesay. Një trepikësh me shumë vlera për ballshiotët që shkojnë në kuotën e 10 pikëve pas katër javëve të para duke marrë edhe kryesimin e Kategorisë së Parë. Ndërkohë, një fitore në transfertë arriti edhe Lushnja që mposhti me shifrat 0-2, Burrelin. Miqtë shënuan nga një gol për pjesë duke iu gëzuar realizimeve të Cankës dhe Ayinde.

Ky ishte edhe trepikëshi i parë për Lushnjen në këtë sezon të Kategorisë së Parë ndërsa Burreli mbetet në fundin e renditjes me vetëm një pikë. Sakaq, edhe Tomori ia doli me sukses në shtëpi ndërsa fitoi minimalisht me rezultatin 1-0 ndaj Kastriotit. Vendimtar për beratasit në këtë ndeshje ishte goli i Hysollit në minutën e 34. Në ndeshjen tjetër të Kategorisë së Parë, Korabi mposhti me shifrat 2-0 Besën e Kavajës falë golave të Bockas në minutën e 78 dhe Nurit në të 90-tën.

Renditja e Kategorisë së Parë: