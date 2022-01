Bylis mendon për Superioren, firmos me ish-lojtarin e Partizanit!

Bylis mendon që tani për sezonin e ardhshëm që me shumë gjasa do ta luajë në Kategorinë Superiore, pasi kryeson bindshëm Kategorine e Parë. Abubacar Camara është lojtari i radhës që firmos me skuadrën e Bylisit. Afrikani ka gjetur marrëveshjen me ballshiotët për të qenë pjesë e tyre në 3 sezonet e ardhshme.

Fillimisht ishte përfolur për një huazim të futbollistit që ka luajtur me Partizanin, por tashmë është e kryer se ai do të luajë me mallakastriotët.

Kësisoj Bylis përforcohet në sulm, por edhe në mesfushë pasi 20-vjeçari ka aftësitë e duhura për të mbuluar të dy repartet.