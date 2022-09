Bylis nënshtron Erzenin, shijakasit pësojnë humbjen dhe golat e parë në elitë

Bylis regjistroi një fitore të thellë në ndeshjen hapëse të javës së gjashtë së Abissnet Superiore teksa mposhti me shifrat 4-1 në stadiumin Adush Muça, Erzenin. Shijakasit pësojnë kështu humbjen e parë si dhe golat e parë në elitë ndërsa ishin të pafuqishëm përballë mallakastriotëve që e nisën ndeshjen në mënyrën e duhur duke zhbllokuar rezultatin në minutën e dhjetë me anë të Xhonatan Lajthisë, i cili ndëshkoi në fakt ish-ekipin e tij.

Ndërkohë, në minutën e 25-të, Kaçorri dyfishoi shifrat duke e dërguar skuadrën e qetë në dhomat e zhveshjes. Megjithatë, të besuarit e trajnerit Arian Bellai nuk e ulën rtimin dhe në të 58-tën gjetën golin e tretë me anë të sulmuesit Anthony Bej. Nga ana tjetër, ballshiotët nuk mundën ta ruanin portën e paprekur pasi Enck në të 70-tën shkurtoi diferencat.

Gjithsesi, në fushë, Bylisi ishte superior dhe shënoi të katërtin në të 90-tën me anë të Souza. Përfundimisht, ndeshja u mbyll me rezultatin 4-1, teksa Bylis ngjitet në vendin e dytë me 11 pikë duke zbritur në vend të tretë pikërisht Erzenin, po me 11 pikë.